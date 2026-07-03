İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te idari gözaltı uygulamasıyla uzun süreler askeri gözaltı merkezleri ve hapishanelerde alıkoyduğu Filistinli çocuklar için Ofer Askeri Hapishanesi önünde sessiz protesto düzenlendi.

İsrail'in alıkoyduğu Filistinli çocuklar için Ofer Askeri Hapishanesi önünde "sessiz nöbet" İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te idari gözaltı uygulamasıyla uzun süreler askeri gözaltı merkezleri ve hapishanelerde alıkoyduğu Filistinli çocuklar için Ofer Askeri Hapishanesi önünde sessiz protesto düzenlendi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu "Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler" tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusuna ait Ofer Askeri Hapishanesi önünde düzenlenen "sessiz nöbete" 50'ye yakın kişi katıldı.

Protestoyu düzenleyen "Çocuk Gözaltılarına Karşı Ebeveynler'in" Direktrörü Titi Carmel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait askeri cezaevleri ve gözaltı merkezlerindeki Filistinli çocukların durumunun endişe verici seviyede olduğuna vurgu yaptı.

İsrail'in çocuklara uyguladığı idari gözaltının hukukta "en son çare" ve "en kısa süreyle" uygulanabileceğine dair normlar bulunduğunu hatırlatan Carmel, şunları kaydetti:

"Bugün yaklaşık 180 çocuk için yaz tatili ya da özgürlük diye bir şey yok. Cezaevindeki çocukların yarısından fazlası hiçbir suçlama yöneltilmeden ve hakim karşısına çıkarılmadan tutuluyorsa, bu durum artık bir istisna değil, sistematik bir devlet politikası haline gelmiş demektir. Çocukların yeri gözaltı merkezleri değil evleridir."

İsrail güçlerinin alıkoyduğu Filistinli çocukların dış dünyadan tamamen tecrit edildiğine işaret eden Carmel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklar aileleriyle görüştürülmüyor, annelerini telefonla aramalarına dahi izin verilmiyor. Çoğu zaman aileler çocuklarının hangi kampta tutulduğunu, ne zaman serbest bırakılacağını bile bilmiyor.

Çocuk, neden gözaltına alındığını ve ne zaman çıkacağını bilmediği bir belirsizliğin içine itiliyor. Bu durum sadece çocukları değil aileleri ve tüm toplumu derin bir korku ve çaresizliğe sevk ediyor."

Carmel, İsrail'in 1000 gündür soykırımın yaşandığı Gazze Şeridi'nde hukuka aykırı biçimde alıkoyduğu çocukların durumuna dair bilgi paylaşmaktan kaçındığını ve sansür uyguladığını vurguladı.

"İsrail vatandaşı olarak Gazze'de yaşananlardan utanç duyuyorum"

"Sessiz nöbete" katılan İsrail vatandaşı Yael Hayut ise AA muhabirine İsrail'in alıkoyduğu Filistinli çocukların aç bırakıldığını ve şiddet gördüğünü belirtti.

Hayut, "Buradaki çocukların suçsuz yere, ailelerini bile göremeden tek başlarına tutulmasını kabul edemeyiz. Serbest bırakılan bazı çocukların açlıktan yarı kilosuna düştüğünü, işkence gördüğünü gözlerimizle gördük. Bu korkunç bir durum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin Almanya kökenli bir aileden geldiğini ve babasının bir Yahudi soykırımı (Holokost) mağduru olduğunu söyleyen Hayut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da yaşanan tüm bu hak ihlalleri ve ölümler derhal durmalı. Bir İsrail vatandaşı olarak yaşanan bu cinayetlerden ve katliamlardan kendimi de sorumlu hissediyorum. Daha iki gün önce Gazze'de 3 çocuğun öldürüldüğünü biliyorum, bugün de saldırılar sürdü. Dünya bu zulme daha fazla sessiz kalamaz, bu durum artık bitmeli."

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu, 1000 gündür Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımla 21 bin 500 çocuğu öldürdü, çok sayıda çocuğu uluslararası hukuka aykırı biçimde askeri gözaltı merkezlerinde tutmaya devam ediyor.