Dolar
34.04
Euro
38.04
Altın
2,511.56
ETH/USDT
2,637.50
BTC/USDT
62,502.00
BIST 100
9,663.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tekirdağlı balıkçılar palamut umuduyla 1 Eylül'ü bekliyor

Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Mesut Karaduman  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Tekirdağlı balıkçılar palamut umuduyla 1 Eylül'ü bekliyor

Tekirdağ

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine balıkçıların sezona umutla hazırlık yaptığını söyledi.

Balıkçıların bol palamut avlamayı umut ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız teknelerini, ağlarının son bakımlarını yapıyor. Balıkçılar heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor. İnşallah balığın bol olduğu, hem balıkçının hem vatandaşın sevineceği bir sezon olur." dedi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların balık yoğunluğuna göre avlanmak için rotalarını Karadeniz'e de çevirebileceklerini ifade etti.

Balıkçı Önder Dedeler de balıkçıların yeni umutlarla sezona hazırlandığını anlattı.

Ağları onarıp, teknelerin bakımlarını tamamladıklarını belirten Dedeler, "Yeni umutlarla ekmek mücadelesi için denize açılacağız. İnşallah balıkçılar bol balık tutar, vatandaşlarımız bol balık yer. Yeni sezon her zaman balıkçılar için yeni umutlar demek. Yüzümüzün güleceği sezon olmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
OGM, "Muğla'da yanan orman alanlarına otel yapılıyor" iddialarını yalanladı
Meteorolojiden 10 il için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Bakırköy'de üst geçide çarpan tır devrildi
İstanbul merkezli 6 ilde kaçak ilaç operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Tekirdağlı balıkçılar palamut umuduyla 1 Eylül'ü bekliyor

Tekirdağlı balıkçılar palamut umuduyla 1 Eylül'ü bekliyor

Tekirdağ Yelken Kulübü, 38 yıldır "Mavi gözlü şehrin" yelkencilerini yetiştiriyor

Bu sezon palamuttaki artışla balık tüketiminin de yükselmesi bekleniyor

Bodrum, su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Bodrum, su altı zenginlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Tekirdağ'da düzenlenecek uluslararası organizasyonda 12 ülkeden sporcular yelken açacak

Tekirdağ'da düzenlenecek uluslararası organizasyonda 12 ülkeden sporcular yelken açacak
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mavi bayraklı plajlar yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mavi bayraklı plajlar yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet