Euro
7.91
Dolar
6.85
BIST 100
118,274.76
Altın
1,854.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nda yaptığı konuşma
logo
Ekonomi

Tekirdağ'dan Çin'e 'peynir altı suyu tozu' ihracatı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir fabrikadan Çin Halk Cumhuriyeti'ne "peynir altı suyu tozu" ihracatı gerçekleştirildi.

Alper Eral   | 22.07.2020
Tekirdağ'dan Çin'e 'peynir altı suyu tozu' ihracatı Fotoğraf: Alper Eral/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'da, MAYBİ fabrikasında üretilen peynir altı suyu tozunun Çin'e gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. 

Törende konuşan Yazgan Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Vural Yazgan, günde 1,5 milyon litre peynir altı suyunu işleyerek 70-75 ton ürün elde ettiklerini söyledi.

Peynir altı suyu tozunun bebek maması, bisküvi, ekmek ve et sanayisi ile spor içeceklerinde kullanıldığını belirten Yazgan, "Bugün Çin'e 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunu ülke genelinde 45 firma karşılıyor. Bu miktarın yaklaşık yüzde 10'unu fabrikamız üretiyor." dedi.

Yazgan, firma olarak Japonya'dan Cezayir'e kadar dünyanın 52 ülkesine ihracat yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkelerin içinde Çin yoktu. Çin ciddi bir alım potansiyeline sahip. Dolayısıyla bugün Türkiye ve bizim için çok önemli bir gün oldu. Bundan sonraki hedefimiz yatırımlarımızı da artırarak Türkiye'de üretilmeyen, ithal gelen buzağı maması ve kahve kremasıdır. Bunları da üreterek kapasitemizi ve bölgede sağladığımız iş gücünü artırmayı hedefliyoruz."

Yazgan, ikili ilişkileri ile bu sektörde ihracatın önünü açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlıklara da teşekkür etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da ihracatla ilgili teknik işlemleri yaptıklarını ve sertifika düzenlediklerini ifade etti.

Öcal, bu sektörde 54 firmaya ihracat izni verildiğini, Tekirdağ'dan Çin'e yapılan ilk peynir altı suyu tozu ihracatıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Ürünlerin konulduğu 3 tır, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince mühürlenerek Çin Halk Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere Tekirdağ Limanı'na uğurlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 114 bini geçti
MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Kovid-19 ile mücadelede öncü olmayı sürdürüyor
ABD'de Kovid-19'a yakalanan Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den Türkiye'deki mücadeleye övgü
Lüksemburg'da atık sularda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 vaka sayısı 64 bini geçen Belçika yeni normalleşme aşamasını erteliyor

Benzer haberler

Tekirdağ'dan Çin'e 'peynir altı suyu tozu' ihracatı

Tekirdağ'dan Çin'e 'peynir altı suyu tozu' ihracatı

'Veresiye duvarı' bulunan köy ziyaretçilerini bekliyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Tekirdağ’da ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ köftesi 'coğrafi işaret tescil belgesi' aldı

Tekirdağ köftesi 'coğrafi işaret tescil belgesi' aldı
Çerkezköy OSB'deki üretim pandemi öncesi oranlara ulaştı

Çerkezköy OSB'deki üretim pandemi öncesi oranlara ulaştı
Sakarya'da şehit olan üç asker son yolculuklarına uğurlandı

Sakarya'da şehit olan üç asker son yolculuklarına uğurlandı