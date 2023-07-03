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Ekonomi

Tekirdağ'da bayram yoğunluğu kentin ekonomisini canlandırdı

Tekirdağ, Ganos Dağı eteklerindeki ormanları, mavi bayraklı plajları ve yamaç paraşütü pistleriyle bayram tatili boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Mesut Karaduman  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Tekirdağ'da bayram yoğunluğu kentin ekonomisini canlandırdı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tatilciler, yeşil ve mavinin buluştuğu Şarköy ilçesindeki 6 mavi bayraklı plajın yanı sıra Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerindeki plajlarda denizin tadını çıkardı.

Şehre gelen doğa tutkunları da Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş, Uçmakdere'de yamaç paraşütü, Yeniköy'de kamp yaptı.

"İşletmecilerin yüzü güldü"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, bayram tatilindeki yoğunluğun turizm işletmecilerinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Tekirdağ'ın her geçen yıl turizm potansiyelini artırdığını ifade eden Hacıoğlu, "Bayram tatilinde yazlıkçıların hepsi kente geldi. Sultanköy'den başlayarak Çanakkale'ye kadar olan Marmara kıyısındaki yazlıklar doldu. Bunun dışında bütün oteller, pansiyonlar, bungalov evler yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bu bayramda özellikle Bulgar turistler çok ilgi gösterdi. İşletmelerin hepsi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı." dedi.

"Bayram bereketi"

Hacıoğlu, kentin birçok turizm çeşidini içinde bulundurduğunu, tatilcilerin kentten keyifli bir şekilde ayrıldığını dile getirdi.

Günübirlik ziyaret için kente gelenlerin de turizme katkı sağladığını belirten Hacıoğlu, "Yamaç paraşütü, sörf, yelken, yürüyüş rotaları ve gastronomi için çok sayıda ziyaretçi geldi. Neredeyse işletmeler tatilcilere ürün yetiştiremedi diyebiliriz. Bayram tatilinin işletmeler için çok bereketli geçtiğine inanıyorum. Tekirdağ, İstanbul'a yakınlığının avantajını kullanarak deniziyle, doğasıyla, paraşütüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yazlıkçılar, günübirlikçiler ve otellerde kalanları da hesapladığımızda yaklaşık 2 milyon insan Tekirdağ'ı ziyaret etti, kentin ekonomisine katkıda bulundu." diye konuştu.

Şarköy Yöresi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Cüneyt Keresteci de bayramda işletmecilerin çifte bayram yaşadığını dile getirdi.

Turizm sezonunun çok hareketli başladığını belirten Keresteci, "Trakya'nın incisi Şarköy'de 6 plaj mavi bayraklı. İlçemiz mavi bayraklı plajları, yamaç paraşütü pistleriyle tatilcilere çok güzel anlar yaşattı. İnsanlar denizin tadını çıkarttı. Uçmakdere'de mavi ve yeşilin sunduğu güzelliği gökyüzünden izledi. Tatilciler için de işletmeler için de çok güzel bir bayram oldu diyebiliriz. Sezon bayramın ardından da devam ediyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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