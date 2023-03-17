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Ekonomi

TCMB'nin mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 37,72 oldu.

Murat Aslan  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
TCMB'nin mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

İstanbul

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,70 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,89'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 37,72 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,75'ten 31,63'e çıkarken, 24 ay sonrası için yüzde 18,11'den 17,91'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,91 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,10'dan 23,52'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 36 milyar dolara yükseldi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,9 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 8,50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,6'dan 3,5'e, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,5'ten 4,4'e indi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 12,83 düzeyinde oluştu.

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