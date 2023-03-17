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Ekonomi, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da su fiyatlarında fahiş artış yapanlara yasal işlem yapılacak

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, su fiyatlarında fahiş oranda artış yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Eşber Ayaydın  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Şanlıurfa'da su fiyatlarında fahiş artış yapanlara yasal işlem yapılacak

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hazır su fiyatlarında artış yaşandığı duyumları aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her felaketi fırsat bilen fırsatçılar tarafından su fiyatlarına fahiş bir artış yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu hukuken yakından takip edeceğim. Ekiplerimizle beraber sahada denetimler yapıp buna fırsat vermeyeceğiz ve gerekli yasal işlemleri yapacağız."

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik dolayısıyla kent merkezindeki Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine geçici süreyle şebeke suyu verilemiyor.

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