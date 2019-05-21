TCMB'den repo ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 28 Mayıs vadeli repo ihalesi açtı.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün, 17 milyar lira tutarında 28 Mayıs vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
TCMB, 10 Mayıs'tan bugüne kadar bir hafta vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açmıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.