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Ekonomi

TCMB'den repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 28 Mayıs vadeli repo ihalesi açtı.

Murat Aslan   | 21.05.2019
TCMB'den repo ihalesi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),  bugün, 17 milyar lira tutarında 28 Mayıs vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

TCMB, 10 Mayıs'tan bugüne kadar bir hafta vadeli miktar yöntemiyle repo ihalesi açmıyordu.

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