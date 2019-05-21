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Ekonomi

TCMB swap piyasasında TL faizini düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası swap piyasasında Türk lirası faizini yüzde 24'e düşürdü.

Bekir Gürdamar   | 21.05.2019
TCMB swap piyasasında TL faizini düşürdü

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap piyasasında Türk lirası faizini yüzde 24'e düşürdü.

Bir hafta vadeli repo ihalelerine 9 Mayıs'taki açıklamasıyla ara veren TCMB, bugün ihalelere tekrar başlarken, swap piyasasındaki Türk lirası faizini de yüzde 25,50'den repo ihale faizine paralel şekilde yüzde 24'e indirdi.

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