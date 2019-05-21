TCMB swap piyasasında TL faizini düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası swap piyasasında Türk lirası faizini yüzde 24'e düşürdü.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap piyasasında Türk lirası faizini yüzde 24'e düşürdü.
Bir hafta vadeli repo ihalelerine 9 Mayıs'taki açıklamasıyla ara veren TCMB, bugün ihalelere tekrar başlarken, swap piyasasındaki Türk lirası faizini de yüzde 25,50'den repo ihale faizine paralel şekilde yüzde 24'e indirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.