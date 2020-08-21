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Ekonomi

TCMB'den geleneksel yöntemli repo ihalesi

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 22 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

Murat Aslan   | 21.08.2020
TCMB'den geleneksel yöntemli repo ihalesi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 22 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 22 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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