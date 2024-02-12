Dolar
30.70
Euro
33.16
Altın
2,023.51
ETH/USDT
2,494.80
BTC/USDT
48,211.00
BIST 100
9,127.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,98 yükselerek 9.134,22 puanla rekor seviyeden başladı

Muhammed Said Tanıl  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Borsa haftaya rekorla başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,25 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 9.134,22 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 ve holding endeksi yüzde 1,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,50 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,41 ile spor oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 9.045,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

Öte yandan, geçen hafta gerçekleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu ve Eximbank'ın borçlanma ihalelerine gelen güçlü taleple birlikte getirilerin öngörülerin oldukça altında gerçekleşmesi, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) düşüş eğiliminde hareket etmesinde önemli rol oynadı. CDS, haftaya 311 baz puandan başladı.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı
Mercek-11 operasyonunda silah kaçakçılığı iddiasıyla 1124 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

Benzer haberler

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa haftaya rekorla başladı

Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı

Borsa, rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı

Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet