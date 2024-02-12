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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.

Mustafa Çalkaya  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
İşsizlik rakamları açıklandı

Ankara

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.

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