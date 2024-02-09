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Ekonomi

Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.016,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı

Istanbul

Günün ilk yarısında 9.016,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,09 puan ve yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.985,89 oldu. Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 0,84 ile sigorta geçti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


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