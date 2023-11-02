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Ekonomi

TCMB, yeşil tahvil ihraç bilgilerini yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içi ve dışı piyasalarda ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvil ihraçlarına ilişkin verileri yayımladı.

Yıldız Taşdelen Erli  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
TCMB, yeşil tahvil ihraç bilgilerini yayımladı

İstanbul

Yurt içi ve dışı piyasalarda ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ÇSY) tahvillere ilişkin veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında haftalık frekansta kamuoyu ile paylaşılmakta olan Menkul Kıymet İstatistikleri'ne 2 yeni tablo olarak eklendi.

TCMB, yurt içi ve dışı piyasalarda ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvil ihraçlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, menkul kıymetler istatistiklerinde yapılan geliştirme ile uluslararası düzeyde önemi ve kullanımı giderek yaygınlaşan çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvillerin Türkiye'deki gelişimine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

27 Ekim 2023 itibarıyla yurt içi yerleşikler tarafından yurt içinde ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvillerin büyüklüğü 4 milyar 350 milyon TL tutarında bulunuyor.

Yurt dışında ihraç edilen çevresel, sosyal ve yönetişimsel tahvillerin büyüklüğü 9,7 milyar dolar olurken, bu tahvillerin 2 milyar doları firmalar, 5,2 milyar doları bankalar, 2,5 milyar doları da Hazine tarafından ihraç edildi.

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