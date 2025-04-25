TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı
Yıllık enflasyon beklentileri nisanda piyasa katılımcıları ve reel sektör için yükselirken, hane halkı için değişim göstermedi.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.
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Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken, hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak, yüzde 27,2 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.