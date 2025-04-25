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Ekonomi

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Yıllık enflasyon beklentileri nisanda piyasa katılımcıları ve reel sektör için yükselirken, hane halkı için değişim göstermedi.

Mahmut Çil  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

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Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken, hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak, yüzde 27,2 oldu.

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