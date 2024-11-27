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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz

TCMB Başkanı Karahan: "Para politikasındaki kararlı duruşumuz yanında manşet enflasyondaki düşüşün de etkisi ile beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Uğur Aslanhan  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
TCMB Başkanı Karahan: Beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz

İstanbul

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. Sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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