TCMB Başkanı Karahan: Beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz
TCMB Başkanı Karahan: "Para politikasındaki kararlı duruşumuz yanında manşet enflasyondaki düşüşün de etkisi ile beklentilerdeki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz." dedi.
İstanbul
TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. Sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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