Dolar
28.88
Euro
31.54
Altın
2,001.59
ETH/USDT
2,098.60
BTC/USDT
37,649.00
BIST 100
7,976.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hamas ve İsrail arasındaki mutabakat kapsamında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin getirildiği işgal altındaki Batı Şeria’daki Ofer Askeri Hapishanesinde bekleyiş sürüyor.
logo
Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 783,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Zeynep Duyar  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

Ankara

​​​​​​​​​​​​​​Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "783 milyon 465 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, bitkisel ürün sigortası desteği 684 milyon 394 bin 142 lira, zeytinyağı desteği 60 milyon 130 bin 230 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 16 milyon 766 bin 806 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 14 milyon 694 bin 699 lira, uzman eller projesi desteği 7 milyon 479 bin 123 lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı
"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırıcılık davasında Fatih Terim'in ifadesine ulaşıldı
Orta Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Gümüşhane'de mezarı başında anıldı
Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Benzer haberler

Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

Tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak

Bakan Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını duyurdu

Tarımda yenilenebilir enerjiye yaklaşık 2,8 milyar lira hibe desteği sağlandı

Avrupa'da en güvenilir haber kaynağı halen kamu yayıncıları

Avrupa'da en güvenilir haber kaynağı halen kamu yayıncıları
Bakan Yumaklı'dan belediye, çiftçi, sanayici ve vatandaşlara "suyu verimli kullanma" çağrısı

Bakan Yumaklı'dan belediye, çiftçi, sanayici ve vatandaşlara "suyu verimli kullanma" çağrısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in "yaralı görüntülerinin sahte olduğu" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in "yaralı görüntülerinin sahte olduğu" iddiasını yalanladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet