Dolar
28.88
Euro
31.54
Altın
2,001.59
ETH/USDT
2,098.60
BTC/USDT
37,649.00
BIST 100
7,976.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hamas ve İsrail arasındaki mutabakat kapsamında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin getirildiği işgal altındaki Batı Şeria’daki Ofer Askeri Hapishanesinde bekleyiş sürüyor.
logo
Ekonomi

TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde 169 konut ile 28 ilde 192 iş yerini 13-14 Aralık'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak

Ankara

TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle alınabilecek.

Konutlar için 13 Aralık Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık Perşembe günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek.

Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kahramanlar-29 Operasyonu" kapsamında 39 şüpheli gözaltına alındı
"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle dolandırıcılık davasında Fatih Terim'in ifadesine ulaşıldı
Orta Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Gümüşhane'de mezarı başında anıldı
Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Benzer haberler

TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak

TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırmayla satacak

Eski Fransa İmparatoru Napoleon'un ünlü şapkası açık artırmayla satılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet