Dolar
20.01
Euro
21.52
Altın
1,953.37
ETH/USDT
1,813.60
BTC/USDT
26,426.00
BIST 100
4,485.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadınlar Buluşması'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 34 milyon 801 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "34 milyon 801 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, kırsal kalkınma yatırımları desteğinin 19 milyon 460 bin 413 lira, hububat baklagil-dane mısır desteğinin 9 milyon 377 bin 810 lira, sertifikalı fidan üretim desteğinin 2 milyon 326 bin 954 lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 2 milyon 36 bin lira, mazot ve gübre desteğinin 924 bin 551 lira ve yem bitkileri desteğinin 676 bin 123 lira olduğu kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahar yağışları Sivas'taki 4 Eylül Barajı'nda su seviyesini artırdı
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı
"Yeter! Söz Savunmanın" belgeseli ilk kez izleyiciyle buluşacak
Konya Ovası son yılların en iyi bahar yağışını aldı
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların tasnifine başlandı

Benzer haberler

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak

Twitter'ın üst düzey mühendisi, DeSantis’in kampanyasındaki teknik aksaklık nedeniyle istifa etti

"Millet ormanı" sayısı bu yıl 19'a çıkacak

Depremzede balıkçılar ve su ürünleri yetiştiricilerine sağlanacak desteklere ilişkin esaslar belirlendi

Depremzede balıkçılar ve su ürünleri yetiştiricilerine sağlanacak desteklere ilişkin esaslar belirlendi
Fed, piyasa duyarlılığını Twitter'dan takip edecek

Fed, piyasa duyarlılığını Twitter'dan takip edecek
Bozkır kartalı "Yörük" yurda döndü

Bozkır kartalı "Yörük" yurda döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet