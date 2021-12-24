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Ekonomi

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 tarımsal destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.

Ömer Faruk Cebeci   | 24.12.2021
Tarımsal destek ödemeleri başladı

Zonguldak

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Pakdemirli, bir otelde düzenlenen "Zonguldak Sektör Buluşması Toplantısı"nda tarım ve gıda sektörünün taraflarıyla bir araya geldi.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, 2022 yılı için kırsal kalkınma yatırımlarına 1,3 milyar liralık bütçe ayırdıklarını belirtti.

Tarımsal desteklemelerle ilgili üreticilere müjde veren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi, hayvan genetik kaynaklarını koruma desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, hayvan hastalıkları tazminatı desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, tiftik üretimi desteği, Ar-Ge desteği, yem bitkileri desteği ve balon balığı avcılığı desteği kapsamında 10 destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini hesaplara aktarmaya başlıyoruz."

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