'Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2023 için bir hedefimiz var, 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz." dedi.
Muğla
Önce helikopterle Milas'ın Ören Mahallesi ile Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi'ndeki yanan alanları havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından Zeytinköy Mahallesi'ne geçti.
Köy kahvesinde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, yangın sonucu bir araya gelmekten dolayı üzgün olduğunu söyledi.
Siyasi hayatın içinden gelen bir aileye mensup olarak 50 yıldır siyasetle içli dışlı olduğunu aktaran Pakdemirli, "Bir yerde deprem oluyor. Deprem olduğu dakika, saat, Cumhurbaşkanımız uçağa binip olay yerine gidiyor. Van depreminde olduğu gibi. Ana muhalefet partisi liderine mikrofon uzatıp 'Nereye gidiyorsunuz?' diye soruyorlar. 'Salı günü belki gitmeyi düşünüyorum' diyor. Aradaki fark bu. Vatandaşın derdiyle dertlenmek, oy verilsin, verilmesin hiç önemi yok. Biz vatandaşın derdiyle dertleniyoruz. Gönül ister ki böyle elim olaylarla bir araya gelmeyelim. Hep güzel günlerde bir araya gelelim." diye konuştu.
Bekir Pakdemirli, hiç yangın çıkmaması için tüm gayreti gösterdiklerini dile getirdi.
"Bir ağacımız daha yanmasın istiyoruz"
Muğla'nın 3'te 2'sinin ormanlarla çevrili, yangın hassasiyetinin de çok yüksek bir il olduğunu ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Bu yüzden hep birlikte el ele, bilinçli şekilde yangınlara karşı mücadele etmeliyiz. En büyük mücadelemiz eğitim. Düşünmeden atılan bir izmarit, cam şişe ya da gazoz kapağı yangın çıkartabilir. Zeytinköy'de çıkan yangının sebebini bilememekle beraber, yangınların sebeplerinin yüzde 80'inden fazlası insan kaynaklı. Doğal ya da yıldırım kaynaklı yangınlar da var ama öncelikli sebebi insan. Yanan yerleri ne kadar rehabilite ederseniz edin, çok önemli doğal bir varlığı kaybetmiş oluyoruz. Hele ki Zeytinköy gibi ormanların arasında olan köylerimiz için son derece büyük travmalar oluyor. Yangın olursa söndürmek ana görevimiz. Söndürme işini hızlı şekilde yapmamız lazım. Geçen yıl yangına ilk müdahale süremiz 18 dakikaydı. Bugün itibarıyla bu süre 12 dakikaya indi. Bir ağacımız daha yanmasın istiyoruz. Bir ağacımızın az yanması, ülke ekonomimizin büyümesi ve etrafımızdaki yeşillikler için son derece önemli."
Bakan Pakdemirli, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her zaman bir ağacın önemine dikkati çektiklerini bildirdi.
Orman yangınlarının söndürülmesi ve temizlik çalışmasının ardından ilk işin yanan alanın ağaçlandırılması olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:
"4,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız. 2023 için bir hedefimiz var, 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikeceğiz. Bu hedef bizim için çok önemli bir ışık. Hedefe ulaşmak için Bakanlık olarak gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Zeytinköy'de yangında yaklaşık 250 hektar alan etkilendi. Bizim 2019'da performansımızla, çıkan yangını anında söndürüyoruz. Yangın başına bir hektar alan zarar görmeye başladı artık. Yangının söndürülmesine büyük emek veren orman personelimize de teşekkür ediyorum."
Daha önce de söylediği gibi Dalaman ve Göcek'teki yanan alanın temizlenmesinin ardından eylülde tüm Muğlalılarla ağaçlandırılacağını anlatan Bekir Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Bilinenin aksine, son 15 yılda Muğla'da 71 yangın çıkmış, yanan alanların hiçbiri imara konu edilmemiştir. Bu Türkiye için de geçerlidir. Hiçbir kimse bir yandan ormanı yakacak, sonra canını riske edip oraları söndürecek. Sonra da ormanı imara konu edecek. Böyle bir düşünce 80 milyon vatandaşımızın hiçbirinin kafasında yer alamaz. Bir yıllık bakanlığım süresince 65'ten fazla il dolaştım. Çok ilde birçok taleple karşılaştım. Buradaki talepleri de birebir takip etmek bizim boynumuzun borcudur. Zeytinköy travma geçirmiş bir köydür. Buralarda hayatın tekrar normale dönmesi için her şeyi yapacağız. Yaraların sarılması amacıyla devlet elinden geleni yaptı. Evler yapılıyor, dikimlerimiz tamam. Tarımda kadınlarımıza çok güveniyorum. Bölgede üretilen balın da daha yüksek fiyatlara satılması lazım. Üreticimizi koruyup, tüketicimizi de kollayacağız. Hep birlikte inşallah daha güzel günlere yelken açacağız. 7 bin zeytin fidanı diktik. 28 bin tane bal ormanı için gerekli fidanlar dikildi. Yeni talepleri de karşılamak için gayret göstereceğiz."
Aynı anda 3 milyon fidanın dikilmesiyle dünya rekoru kırılacak
Bakan Pakdemirli, 3 milyon fidanı aynı anda dikme konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, "Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek ve bu konuda farkındalığı artırmak için böyle bir şey yapıyoruz." dedi.
Muğla'daki yanan bölgeleri helikopterle inceleyen Pakdemirli, TRT Haber'de konuk olduğu canlı yayın programında, yangınlara kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi.
Devletin yangınlardan sonra elindeki tüm imkanları vatandaşına sunmaya çalıştığını aktaran Pakdemirli, çok aktif çalışan bir hükümet olduklarını ifade etti.
Türkiye'de orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edildiğine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Orman yangınlarına müdahalede 18 dakikalardan şu an 12 dakikalara geldik. 10 dakika hedefi koyduk, bu gerçekten kırılması zor bir hedef. Çünkü dünya rekoru zaten bizde. Dünya rekorunu bir kere daha kırmayı hedefledik. Burada saniyelerin dahi önemi var. Gerçekten orman personelimiz cansiperhane çalışıyor. Gerekirse canlarını riske ederek, ormanda yangının içine dalıyorlar ve 'bir ağacımız daha az yansın' diye çaba sarf ediyorlar. Orman yangınları kısa sürede kontrol altına alınıyor. Çünkü anında müdahale ediyoruz."
Anında müdahale edilince çok az yerin tahrip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, 2018 ve 2019 arasında çıkan yangınlarda ortalama tahrip olan alan geçen sene iki hektarken, bu sene bir hektarın altına giden bir eğilimin olduğunu belirtti.
Yanan alanların imara açılacağı iddiaları
Her orman yangını sırasında "Acaba imara açılacak mı?" yönünde tartışmaların olduğu yönündeki soruyu ise Pakdemirli, şöyle yanıtladı:
"Türkiye'de yöneticiler kim olursa, hangi partiden, zihniyetten olursa olsun, kimi temsil ediyorsa olsun, 80 milyon vatandaşımızın, 80 milyonun da 'Bilerek bir yangın çıkartayım, personeli oraya süreyim, canlarını riske etsinler, orayı söndürelim sonra imara açalım' gibi zihniyetle ben Türkiye'de bir kişinin dahi yaşamadığına inanıyorum. Bunlar zaman zaman spekülatif konuşuluyor, sosyal medyada söyleniyor ama ben bunları dile getirenlere çok kızıyorum. Dile getirenlere diyorum ki orman personelimizle bir defa yangın içerisine gelsinler. Ondan sonra beraber yangında bir saat kalsınlar ve ondan sonra bir daha bu iddialarını dile getirebilecekler mi?"
"4,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız"
Türkiye'de sonbaharda bir ilke imza atacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, "4,5 milyar fidanı toprakla buluşturmuş bir iktidarız. 2023 hedefimiz 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Bu hakikaten önemli bir hedef." dedi.
Farkındalığı yüksek seviyede tutmak için zaman zaman bir şeyler yapmak gerektiğini aktaran Pakdemirli, "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Projesi"yle 10 milyondan fazla fidanı birkaç gün içerisinde öğrencilerle beraber diktiklerini hatırlattı.
Çocukların erken yaşlarda toprakla uğraşmasının önemine işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın ağaç sevgisine kavuşuyor olması son derece önemli. 3 milyon fidanı aynı anda dikme konusunda arkadaşlar çalışıyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek ve bu konuda farkındalığı artırmak için böyle bir şey yapıyoruz. Yoksa aslında bizim için günlük fidan dikmek, yıllık fidan dikmek 500 milyondan fazla fidan diken bir kurum olduğumuz için 3 milyon fidan dikmek aslında çok önemli bir şey değil. Ama 3 milyon fidanı anında, günübirlik hep beraber özellikle öğrencilerimizle beraber dikersek bu konudaki farkındalığı artırırız diye düşündük. Bu yüzden bu rekora imza atmak için teşkilatımızla birlikte çalışıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.