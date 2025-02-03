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Ekonomi

Tarımda ilkbahar dönemi öncesinde gübre denetimi başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik üç hafta sürecek yoğun denetim süreci başlatıldığını belirterek, "Eş zamanlı olarak 3 bin 500 arkadaşımız gübre denetimlerine başlamış olacak." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Tarımda ilkbahar dönemi öncesinde gübre denetimi başlatıldı Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaretinde yaptığı açıklamada, enstitüde yıllık 200 bin analiz yapıldığını söyledi.

Türkiye'de her yıl bitkilerin beslenme ihtiyacını karşılamak için 7 milyon ton gübre kullanıldığına işaret eden Yumaklı, gübrenin tarımın en önemli girdilerinden birisi olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, ülkede kullanılan gübrenin yüzde 60'ının Türkiye'de üretildiğine dikkati çekerek, sektörde yaklaşık 1 milyon tona yakın ihracat yapıldığını aktardı.

Ülkede yaklaşık 750 gübre üretim tesisi olduğunu belirten Yumaklı, "Bu yıl iki büyük gübre üretim tesisi daha hizmete açılmış olacak. Özellikle organik gübreyle alakalı son dönemde Bakanlığımızın vermiş olduğu destek ve teşviklerle bu alanda da kullanımların arttığını görüyoruz. Ancak gübrede önemli olan zamanında bulunabilirliği sağlamak. Bizim de en önemli gündem maddemiz bu." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, gübrede her yıl yaklaşık 2 bin içerik analizi yapıldığını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl 56 bin denetim yapıldı. Bunlardan sadece 113'ünde uygunsuzluk tespit edildi ve yaklaşık 23 milyon lira idari para cezası uygulandı. Gübre kullanımının en yoğun olduğu ilkbahar dönemi için bugünden itibaren hem gübre bayilerine hem de üretim tesislerine yönelik üç hafta sürecek yoğun denetim süreci başlatıldı. Eş zamanlı olarak 3 bin 500 arkadaşımız gübre denetimlerine başlamış olacak, denetimde alınacak numuneler laboratuvarlarda analiz edilecek."

Gübrenin, toprağın ihtiyaçlarına göre yapılmaması halinde fayda yerine zarar getirdiğine işaret eden Yumaklı, bu kapsamda bakanlığın eğitim ve yayınlarının devam ettiğini, üreticilere içerik olarak uygunsuz gübre satışı yapanların karşısında olacaklarını söyledi.

Yumaklı, bu yıl yapılacak 4. Tarım Orman Şurası için geçen hafta hazırlık çalıştayı düzenlendiğini anımsatarak, şuranın önemli başlıklarından birisisinin de gübre olacağını kaydetti.

Bakan Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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