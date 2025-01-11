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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı yavru goril için isim anketi oluşturdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna verilecek isim için 4 seçenekten oluşan anket düzenledi.

Mehmet Can Toptaş  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı yavru goril için isim anketi oluşturdu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı ve nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlık daha önceki paylaşımında yavru gorile isim arandığını duyurarak, vatandaşlardan isim önerilerini paylaşmalarını istemişti.

Yeni paylaşımında Bakanlık, "Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi seçim vakti." ifadesine yer vererek, 4 isimden oluşan bir anket düzenledi.

Kullanıcılara sunulan seçenekler "Üzüm", "Kömür", "Misket" ve "Zeytin" oldu.

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