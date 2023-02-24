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Ekonomi

Tarım işçilerinin günlük ücreti 2022'de artış kaydetti

Tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücretleri, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 87,1 artarak 238 lira, sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise yüzde 89,4 yükselerek 6 bin 547 lira oldu.

Zeynep Canlı   | 24.02.2023
Tarım işçilerinin günlük ücreti 2022'de artış kaydetti

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin "tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, tarımsal işletmelerde 2021'de 127 lira olan mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri yüzde 87,1 artarak 2022 yılında 238 liraya çıktı. Sürekli tarım işçilerinin aylık ücretleri ise 2021 yılında 3 bin 457 lirayken yüzde 89,4 artışla 2022 yılında 6 bin 547 liraya yükseldi.

2021 yılında 138 lira olan mevsimlik erkek işçi ücretleri yüzde 82,8 artış göstererek 2022'de 253 lirayı bulurken, kadın işçilerin günlük ücretleri yüzde 91,6 artış göstererek 117 liradan 225 liraya ulaştı.

Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücret, erkek işçiler için 2021'de 3 bin 563 lira iken yüzde 88,9 artarak geçen yıl 6 bin 729 lira oldu. Kadın işçiler için 2021 yılında 2 bin 863 lira olan ücret yüzde 88,4 artarak 2022 yılında 5 bin 393 liraya çıktı.

2022 yılında tarımsal işletmelerde mevsimlik tarım işçilerine yapılan en yüksek günlük ücret ödemesi erkek işçiler için 362 lirayla Ardahan'da, kadın işçiler için 305 lirayla Ordu'da kayıtlara geçti. En düşük ücret ödemesi ise erkek işçiler için 191 lirayla Hatay ve Ankara'da, kadın işçiler için ise 139 lirayla Hatay'da kayıtlara geçti. Sürekli tarım işçilerine ödenen aylık ücretlere bakıldığında ise erkek işçilere 7 bin 750 lirayla Çanakkale'nin, kadın işçilere 5 bin 550 lirayla İzmir'in en yüksek ödemenin yapıldığı iller olduğu görüldü. En düşük ücretler ise erkek işçiler için 5 bin lira ile Osmaniye'de, kadın işçiler için 5 bin 347 lirayla Antalya'da gerçekleşti.

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