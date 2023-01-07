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Ekonomi

"Tarım Cebimde" uygulamasını kullanan Manisalı çiftçiler memnun

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Ocak'ta hizmete sunulan "Tarım Cebimde" mobil uygulaması Manisalı çiftçileri memnun etti.

Ahmet Bayram   | 07.01.2023
"Tarım Cebimde" uygulamasını kullanan Manisalı çiftçiler memnun Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa

Şehzadeler ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Süreyya Çalışır, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları tüm işlemlerde kendilerine yardımcı olan uygulamayı çok beğendiğini söyledi.

Çalışır, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımla haberdar olduğu uygulamayı hemen cep telefonuna indirip kullanmaya başladığını ifade etti.

Tarım Cebimde ile hayvanlarının aşılarını ve diğer işlemlerini eksiksiz takip edebildiğini belirten Çalışır, şöyle konuştu:

"Hayvancılık sektörü, hayvanların başından ayrılmamayı gerektiren bir sektör. Dili ve ağzı söylemez dediğimiz hayvanlarımızın bize bir tabiliği var. Bu işlemler için bakanlığa, ilgili müdürlüklere gitmemize, sırada beklememize gerek kalmadan direkt bir tuşla oturduğum yerden, hayvanlarımdan uzaklaşmadan yapabiliyorum. Çünkü hayvanlardan uzaklaşmak her türlü riski getirir. Burada birbirleriyle oynarken bile birbirlerini sakatlayabilirler, sıkışıp, kayıp düşebilirler. Bu sayede biz bulunduğumuz ortamdan hiç ayrılmadan tarım ve hayvancılık anlamındaki her şeyimizi telefonlarımızdan halledebilecek duruma geldik. Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve yazılım ekibine teşekkürü borç biliriz."

Manisa'da 11 yıldır sebze üreten Yusuf Köroğlu da uygulamanın zamandan ve maliyetten tasarruf sağladığına işaret ederek şöyle dedi:

"Bu uygulamayla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gitmeden, kolay bir şekilde Çiftçi Kayıt Sistemi verilerimizi düzenleyebiliyoruz. Diğer yandan alacağımız desteklerin takvimi yazıyor. Önceki yıllarda aldığımız desteklemeler yazıyor. Bu sene ilk defa karnabahar ve brokoli ekmiş bulunuyoruz. Hiç İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gitmeden bunları gösterebiliyoruz. Aynı zamanda mısır, pamuk ve üzüm de yetiştiriyoruz. Bunların yenilemesini internet üzerinden kolay bir şekilde yapıyoruz. Bu uygulamanın yeni eklentilerle daha da güzelleşeceğinize inanıyoruz."

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