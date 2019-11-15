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Ekonomi

Tapu harcı geliri 10 ayda 7,3 milyar lirayı aştı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-ekim döneminde 1,8 milyon adet gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlarda 282 milyar lira değer ibraz edildi.

Uğur Aslanhan   | 15.11.2019
Tapu harcı geliri 10 ayda 7,3 milyar lirayı aştı

İstanbul

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 10 ayda 1,8 milyon gayrimenkul el değiştirirken, bu satışlardan 7,3 milyar liralık tapu harcı elde edildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, ocak-ekim döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 782 bin 36 adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışı gerçekleşti.

Bu sürede 1,8 milyon adet gayrimenkulün satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 8 milyon 153 bin işlem gerçekleştirildi.

Tapu dairelerinde geçen yıl 8 milyon 896 bin, 2017'de 8 milyon 391 bin, 2016'da 8 milyon 278 bin, 2015'te de 7 milyon 710 bin işlem yapılmıştı.

Ocak-ekim döneminde el değiştiren 1,8 milyon gayrimenkul için tapu dairelerinde ibraz edilen değer 282 milyar 204 milyon 746 bin 794 lira olarak gerçekleşti. ÖKBA, taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte ibraz edilen değer 3 trilyon 842 milyar liraya ulaştı.

On ayda gerçekleşen satışlardan 7 milyar 339 milyon 635 bin 716 liralık harç geliri elde edilirken, tüm işlemlerden sağlanan harç geliri 7 milyar 803 milyon 667 bin 776 lira oldu. Tapudan elde edilen harç geliri 2018'de 11 milyar 291 milyon lira, 2017'de 10,7 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

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