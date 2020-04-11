Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
logo
Ekonomi

Talih kuşundan evlere teslim ikramiye

Milli Piyango İdaresi, Kovid-19 önlemleri kapsamında, sokağa çıkması kısıtlanan talihlilerin ikramiyelerini evlerine kadar götürecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 11.04.2020
Talih kuşundan evlere teslim ikramiye

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında talihlileri için harekete geçti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, faaliyetlerini sosyal sorumluluk çerçevesinde yürüten İdare, "Evinde Kal Türkiyem" çağrılarına destek olma kararı aldı.

Bu çerçevede MPİ, sosyal izolasyonda olan veya İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleriyle sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar için adrese teslim ikramiye dönemini başlatıyor.

İdareden ikramiye kazanan talihlilere, sayısal oyunlar, milli piyango ve hemen kazan oyunlarında hak ettikleri büyük ikramiye ödemeleri evlerinde yapılacak. Uygulama, bu olağanüstü dönem bitene kadar büyük ikramiyeler için devam edecek. Talihlilere, talep etmeleri halinde kendilerine en yakın şube müdürlüğü yetkililerince belirttikleri ev adreslerinde ödemeleri yapılacak. İdare, talihlilere ikramiyelerine ilişkin çekleri bu şekilde teslim edecek.

Özellikle haftada 4 gün oynanan sayısal oyunların talihlileri, büyükşehirlere ilişkin geçiş yasağı nedeniyle Ankara'ya gelmekte sıkıntı yaşarken, bu uygulama söz konusu talihliler için önem taşıyor.

Sanal bayilere ilgi arttı

Öte yandan, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkmak istemeyenlerin son dönemde daha çok sanal bayiler üzerinden online bilet almayı tercih ettiği belirtildi. Milli Piyango İdaresince onaylanmış yasal bahis siteleri üzerinden online piyango bileti almak isteyenler, bu kapsamda diledikleri sayıda bilete ortak da olabiliyor. Bir sanal bayiye T.C. kimlik ve banka hesap numarasıyla üye olunabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 56’ya çıktı
ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek
Arjantin'de karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

Kovid-19'u yenen doktordan 'sigara içmeyin' uyarısı

Kovid-19'u yenen doktordan 'sigara içmeyin' uyarısı

Talih kuşundan evlere teslim ikramiye

İzolasyonun başarısı için çekirdek aile dışında kimseyle yakın temasta bulunulmamalı

Kovid-19 salgını siber saldırıları tetikliyor

Kovid-19 salgını siber saldırıları tetikliyor
Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri

Maskenin ardındaki fedakarlık hikayeleri
Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi