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Ekonomi

Suudi Arabistan'da 3,1 milyar dolarlık yolsuzluk ortaya çıkarıldı

Suudi Arabistan'da Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, iş adamları ve banka görevlilerini de kapsayan yaklaşık 3,1 milyar dolarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah,Halime Afra Aksoy   | 28.01.2021
Suudi Arabistan'da 3,1 milyar dolarlık yolsuzluk ortaya çıkarıldı

Riyad

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Merkez Bankasıyla iş birliği içinde bazı banka çalışanları ve iş adamlarının da karıştığı organize bir çeteden rüşvet alınmasına ilişkin yasal prosedürü uygulamaya başladı. 

İş adamları, bazı banka çalışanları, güvenlik görevlileri ve ülkede ikamet edenlerin de aralarında bulunduğu belirtilen olayda söz konusu çetenin bilinmeyen kaynaklardan para yatırdığı ve bu meblağı ülke dışına transfer ettiği ifade edildi.

Soruşturulan yolsuzluğun 11,6 milyar riyal (yaklaşık 3,093 milyar dolar) değerinde olduğu kaydedildi.

Olay kapsamın 32 kişi gözaltına alındı

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, bankaya gitmekte olan 5 kişinin yanı sıra 7 iş adamı, 12 banka çalışanı ve 1 emniyet görevlisini gözaltına aldı.

Olay kapsamında ayrıca rüşvet, sahtecilik ve yasadışı mali kazanç, ticari faaliyetleri gizleme ve kara para aklamada nüfuzunu kullanma suçlarına karıştığından şüphelenilen 5 vatandaş da gözaltına alındı.

Halihazırdaki soruşturmalar, bir dizi hayali ticari yapı kurulması, banka hesabı açılması ve bu hesaplardan para yatırılıp-çekilmesi kapsamında iş adamları ve bir banka müdürü hakkında yürütülüyor.

Suudi Denetleme Kurumu, kamu varlığını alan, görevini kendi çıkarı için ya da kamu zararına kullanan kişileri takip etmeye devam ettiği aktarıldı.

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