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Ekonomi

Suudi Arabistan ilk ticari elektrikli otomobil markasını duyurdu

Veliaht Prens Bin Selman, Ceer adı verdikleri otomobil markasının bir elektrikli otomobilden öte Suudi Arabistan'da ulusal sanayi sistemini geliştirme stratejisini destekleyen bir adım olacağını söyledi.

Mahmut Geldi   | 03.11.2022
Suudi Arabistan ilk ticari elektrikli otomobil markasını duyurdu

İstanbul

Suudi Arabistan hükümeti, ülkede yerli olarak üretilecek ilk ticari elektrikli otomobil markasını "Ceer (Seyr)" adıyla duyurdu.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistan'da üretilecek elektrikli otomobil markası Ceer'i açıkladığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın ekonomik kaynaklarını çeşitlendirecek strateji ve sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda bu adımın atıldığı ifade edilen haberde, Ceer markasının ulusal ekonomiyi destekleyecek 562 milyon riyal (150 milyon dolar) yabancı yatırımı çekme hedefine dikkat çekildi.

Ülkenin ilk elektrikli otomobil markası Ceer şirketinin 2034 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılaya doğrudan 30 milyar riyal (yaklaşık 8 milyar dolar) katkı sunması ve 30 bin doğrudan ve dolaylı istihdam fırsatı sunabileceğine işaret edilen haberde, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Ceer markasıyla otonom gibi yüksek teknolojiyle donatılmış yerli elektrikli araçların dizayn, üretim ve satışını yapacağı ifade edildi.

Hem Suudi Arabistan'da hem de Orta Doğu'da satış yapacak elektrikli otomobillerin SUV ve sedan modelleriyle üretileceği aktarılan haberde, Ceer markasının Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile Foxconn firmasının ortaklığında olacağı bilgisine yer verildi.

Haberde sözlerine yer verilen Veliaht Prens Bin Selman, Ceer markasının bir elektrikli otomobilden öte Suudi Arabistan'da ulusal sanayi sistemini geliştirme stratejisini destekleyen bir adım olacağını vurguladı.

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu de "Suudi Arabistan'da elektrikli otomobillerin dizayn ve üretimine odaklanmak üzere Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile yeni bir otomobil şirketini kurma ortaklığı bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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