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Ekonomi

Şubat ayı Evde Bakım Yardımları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 20.02.2022
Şubat ayı Evde Bakım Yardımları hesaplara yatırıldı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan vatandaşlar ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini hatırlattı.

Engellilere yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, ailelerinin yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını ifade etti.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen yaklaşık 535 bin vatandaşa Evde Bakım Yardımı verdiklerini, bu yıl ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarıldığını aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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