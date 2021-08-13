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Ekonomi

SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanacağını açıkladı.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 13.08.2021
SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı

İstanbul

SPK bültenine göre kurul, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ (DAGI) hisse senedi işlemleri incelemesinde Twitter’da “traderAkin” isimli hesaptan yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenen 7 kişi hakkında tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı uyguladı.






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