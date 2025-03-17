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Ekonomi

SPK Finans Lisesi Protokol İmza Töreni düzenlendi

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "İstanbul Finans Merkezine yakınlığı ve stratejik bir konumda olması sebebiyle de öğrenciler sermaye piyasalarının içinde yetişecektir." dedi.

Yunus Türk  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
SPK Finans Lisesi Protokol İmza Töreni düzenlendi

Istanbul

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "İstanbul Finans Merkezine yakınlığı ve stratejik bir konumda olması sebebiyle de öğrenciler sermaye piyasalarının içinde yetişecektir. Uluslararası entegrasyonun da sağlanacağı okulumuzda öğrenciler yurt dışı eğitim-staj imkanına da sahip olacaktır." dedi.

Gönül, SPK Finans Lisesi Protokol İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, imzalanacak protokolle İstanbul'a önemli proje kazandıracaklarını belirtti.

SPK olarak özellikle son bir yılda finansal okuryazarlığın ülke çapında yaygınlaştırılması adına çok önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Gönül, "Yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

Gönül, "Ümraniye’de inşa edilecek, Türkiye’nin alanında ilk ve tek okulu olma özelliğine sahip SPK Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisemiz de finansal okuryazarlığın önemli yapı taşlarından birisi olacaktır." dedi.

SPK Finans Lisesi ile piyasaların ihtiyacı olan nitelikli personeli çekirdekten yetiştireceklerini kaydeden Gönül, "Lisemizin fiziksel altyapısı, ders içerikleri ve atölyeleri ile öğrenciler üst düzey eğitime sahip olabileceklerdir. " diye konuştu.

Gönül, şöyle devam etti:

"İstanbul Finans Merkezine yakınlığı ve stratejik bir konumda olması sebebiyle de öğrenciler sermaye piyasalarının içinde yetişecektir. Uluslararası entegrasyonun da sağlanacağı okulumuzda öğrenciler yurt dışı eğitim-staj imkanına da sahip olacaktır. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim."

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