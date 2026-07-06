İstanbul'da vatandaşlara simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafikte her bir canın kıymetli olduğu bilinciyle, vatandaşlar ile kolluk personeli arasındaki güvene dayalı iletişimi güçlendirmek, trafik güvenliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve emniyet kemeri kullanımını teşvik etmek amacıyla "Yaz Sporcuları" etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında 28 Haziran'da Sultangazi'de, 29 Haziran'da Bahçelievler'de kurulan emniyet kemeri simülasyon aracını, 306 vatandaş deneyimledi.

Etkinliklerde katılımcılara emniyet kemerinin trafik kazalarında hayati önem taşıdığı uygulamalı olarak anlatılırken, trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.