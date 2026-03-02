Dolar
Ekonomi

SPK açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
SPK açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi

İstanbul

SPK açıklamasında, "Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleşen gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesinin kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına, Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 17'nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması hususundaki hükmün, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, 6 Mart 2026 tarihi seans sonuna kadar işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranı asgari yüzde 20 olacak şekilde esnek olarak uygulanabilmesine karar verilmiştir."

