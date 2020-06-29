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Ekonomi

S&P Çin'in kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Çin'in kredi notunu teyit etti.

Ata Ufuk Şeker   | 29.06.2020
S&P Çin'in kredi notunu teyit etti

Brüksel

S&P, Çin'in uzun vadeli kredi notunun "A+", kısa dönem kredi notunun "A-1" olarak teyit edildiğini açıkladı.

Çin'in kredi not görünümünün "durağan" olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin önümüzdeki birkaç yıl içinde diğer orta gelirli ekonomilerin üzerinde büyüme performansı sergileyeceği ifade edildi.

Açıklamada, büyümenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), ABD-Çin gerilimleri, ekonominin yeniden yapılandırılması çalışmaları ile finansal riskler ve belirsizliklerden etkilenebileceğine dikkat çekildi.

ABD ve Çin ilişkilerinin yakın gelecekte normalleşmesinin beklenmediğine dikkat çekilen açıklamada, Çin ekonomisinin 2021-2023 yıllarında ortalama yıllık yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi.


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