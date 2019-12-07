Trump'tan 'İran ile tutuklu takası' açıklaması

Euro
6.40
Dolar
5.78
BIST 100
108,869.10
Altın
1,460.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Erzurum Tanıtım Günleri programında konuşuyor.
logo
Dünya

Trump: Vatandaşlarımızı eve getirmek için çalışmaya devam edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasında yapılan tutuklu takasına değinerek "Yurt dışında yanlış yere tutuklanmış bütün vatandaşlarımızı eve getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İslam Doğru   | 07.12.2019
Trump: Vatandaşlarımızı eve getirmek için çalışmaya devam edeceğiz

New York

Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 2016’dan beri İran’da tutuklu bulunan Princeton Üniversitesi öğrencisi Xiyue Wang’ın evine döneceğini belirtti.

Trump, Xiyue Wang’ın salınmasında aracı olan İsviçre’ye teşekkür ederek, “Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük önceliği vatandaşlarının güvenliği ve refahıdır. Esir tutulan Amerikalıları serbest bırakmak hükümetim için hayati bir öneme sahiptir ve yurt dışında yanlış yere tutuklanmış bütün vatandaşlarımızı eve getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptığı yazı açıklamada, İran’da ve dünya genelinde tutulan her Amerikalıyı sevdiklerine kavuşturana kadar çalışacaklarını belirtti.

Pompeo, Xiyue Wang’ın iadesine yardımcı olduğu için İsviçre hükümetine teşekkür ederek, Tahran'ın da bu konuda yapıcı olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Bakan Pompeo, "İran’da haksız yere gözaltına alınan bütün ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için çağrı yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD ile İran arasında tutuklu takası

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yılı aşkın bir süre ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymanı'nın serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Zarif, Süleymanı'nın serbest bırakılmasıyla 2016'da casusluk suçlamasıyla İran'da tutuklanan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın da kısa süre içerisinde ülkesine döneceğini ifade etmişti.

Çin asıllı ABD vatandaşı Princeton Üniversitesi Tarih Bölümü doktora öğrencisi Xiyue Wang, eğitimiyle ilgili araştırmalar yapmak üzere 2016'da geldiği İran'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kök hücre alanında çalışmalarıyla tanınan Tahran'daki Terbiyet-i Müderris Üniversitesinden Prof. Mesud Süleymanı da, geçen yıl ekim ayında ABD'ye girişi esnasında, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla Chicago Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir

Benzer haberler

Trump'tan 'İran ile tutuklu takası' açıklaması

Trump'tan 'İran ile tutuklu takası' açıklaması

Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar

ABD'den Orta Doğu'ya asker gönderme iddialarına yanıt

ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi

ABD'de donanma üssünde silahlı saldırı düzenlendi
ABD etkisiyle Çin de NATO'nun radarına girdi

ABD etkisiyle Çin de NATO'nun radarına girdi
Türkiye gerekli liberizasyonla LNG'de fiyat avantajı yakalayabilir

Türkiye gerekli liberizasyonla LNG'de fiyat avantajı yakalayabilir