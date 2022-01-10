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Ekonomi

Son tertip 20 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

Muhammed Said Tanıl   | 10.01.2022
Son tertip 20 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

İstanbul

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III.,IV., V. ve VI. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

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