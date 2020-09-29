Euro
9.20
Dolar
7.84
BIST 100
1,129.30
Altın
1,888.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı”nda video konferans yoluyla konuşuyor
logo
Ekonomi

Şırnak'ta yer fıstığı üretiminde rekor artış

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanının 60 bin dekara, rekoltenin 20 bin tona çıktığını belirterek, kentin Türkiye'deki yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına girdiğini açıkladı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 29.09.2020
Şırnak'ta yer fıstığı üretiminde rekor artış Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şırnak'ta düzenlenen "Şırnak-Silopi Yer Fıstığı Hasat Şenliği"ne cep telefonuyla görüntülü görüşme yaparak katıldı.

                    

Silopi'den son derece güzel haberler geldiğini bildiren Pakdemirli, Şırnak'a özel bir ihtimam ve ilgi gösterdiğini söyledi.

Pakdemirli, bölgede 2019'da 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanının 60 bin dekara, üretimin de 20 bin tonlara gelmiş olmasının çok güzel olduğuna dikkati çekerek, Şırnak'ın hep güzelliklerle, rekorlarla ve iyi konularla anılmaya başladığını anlattı. 

Bakanlık olarak Şırnak'ın, Şırnaklıların, valiliğin ve belediyenin yanında olduklarını belirten Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak'ımıza 18 yılda 518 milyon lira destek verdik. Bu da gayri safi tarımsal hasılanın 4 misli artmasına sebebiyet verdi. Şırnak, çok daha fazlasını hak ediyor, çok daha fazlası yapılabilir. Çok daha fazlası için Bakanlık olarak Şırnak'ımızın, Şırnaklılarımızın emrindeyiz. Şırnak bundan sonra ne derse o olacak. Hep bunu söyledik."

Pakdemirli, Şırnak'a davet edilmesi üzerine de "Şunu da müjdeleyelim. Kış olmadan en yakın zamanda Şırnak'a geleceğim." dedi.

"Şırnak'a destek vermeye devam edeceğiz"

Şırnak-Silopi'de yer fıstığındaki üretim artışının nasıl gerçekleştiğini de anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Şırnak-Silopi'deki üretim artışı, özellikle bölgenin terörden arındırılmış olması ve bundan kaynaklı artık çiftçinin, vatandaşın normal hayatına dönmekle ilgili arzu ve isteklerinden kaynaklıydı. Geçen yıl Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne böyle bir başvuru oldu, 'yer fıstığı üretimini artırmak istiyoruz' diye. Böylece, 30 bin dekar olan yer fıstığı üretim alanını 60 bin dekara, rekolteyi 20 bin tona çıkardık. Böylece Şırnak, Türkiye'de ilk üçe girdi. Şırnak artık bitkisel üretimiyle, tarımsal üretimiyle, hep iyi konularda anılan çok olumlu baktığımız bir şehir. Vatandaş da orada devlete karşı son derece pozitif. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Şırnak'a her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz."

Bakan Pakdemirli, Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen görüşmenin ardından, buradaki "Paşa" ve "Sultan" isimli köpekleri sevdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib'de okullar Kovid-19 nedeniyle gecikmenin ardından açıldı
İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 167 bini geçti
Kovid-19'la mücadelede eşi ve çocuklarından ayrı 5 ay geçirdi

Benzer haberler

Şırnak'ta yer fıstığı üretiminde rekor artış

Şırnak'ta yer fıstığı üretiminde rekor artış

Yerel bitkilere ait 115 bin tohum bakanlık korumasında

Kırsal kalkınma için 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacak

Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı

Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı
Yerli ve milli 'Ayşehanım' yer fıstığı tohumu ABD'ye rakip olacak

Yerli ve milli 'Ayşehanım' yer fıstığı tohumu ABD'ye rakip olacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Antalya'daki yangın kontrol altına alındı