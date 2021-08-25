10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM'den 9,5 milyon lira hasar ödemesi yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM'den 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesindeki üreticilerin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Bakan Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.