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Ekonomi

10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM'den 9,5 milyon lira hasar ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM'den 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Mustafa Çalkaya   | 25.08.2021
10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM'den 9,5 milyon lira hasar ödemesi yapıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesindeki üreticilerin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.

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