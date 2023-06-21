Dolar
23.56
Euro
25.88
Altın
1,935.98
ETH/USDT
1,876.70
BTC/USDT
30,169.00
BIST 100
5,186.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Şırnak'ta 70 çiftçiye dağıtılan 400 bin sebze fidesinden ürün elde edildi

Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığının "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında geçen yıl yüzde 75 hibe desteğiyle dağıttığı sebze fideleri, çiftçilerin geçim kaynağı oldu.

Ekrem Payan  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Şırnak'ta 70 çiftçiye dağıtılan 400 bin sebze fidesinden ürün elde edildi Fotoğraf: Ekrem Payan - AA

Şırnak

Bakanlığın kasım ayında 70 çiftçiye dağıttığı 400 bin sebze fidesinden ürün elde edilmeye başlandı.

İdil ilçesinin Sırtköy beldesindeki üretici Emine Ülkem, yaptığı açıklamada, 5 dönümlük arsasında hibe desteği ile ektiği 2 bin domates ve salatalık fidesinin hasadını yapmaya başladığını anlattı.

Ülkem, şöyle dedi:

"Benim hedefim daha fazla arazide daha fazla üretimdir. Bunu 100 dönüm araziye yaymak istiyorum. Köyde çalışmak isteyen kadınlara öncelik verip iş desteği sağlamak istiyorum. Kendi kapımızın önünde üretim yapmak ve bunun değer bulduğunu görmek çok güzel. Çok memnunum bu yıl iyi bir verim de var. Bu işi bırakmayı düşünmüyorum daha fazlasını yapmak istiyorum"

Kumçatı beldesindeki üretici Mehmet Demir de devletin verdiği hibe desteği ile 2 dönüm alanda salatalık ve domates ektiğini ve iyi bir verim elde ettiğini kaydetti.

Kumru Cengiz ise 10 dönüm arazide biber, patlıcan, salatalık ve domates ektiğini dile getirerek, "6 çocuğum var ve geçimimi bununla sağlıyorum. Devlet destek vermeseydi kendi başıma bunu yapamazdım. Maddi durumumuz buna elverişli değildi bu hibe desteği çok iyi oldu. Şu an hasat dönemi ve bunları satıp geçimimizi sağlıyoruz. Devletimizden memnunuz Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

1200 ton üretim bekleniyor

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, kentte sebze üretimini artırmak için projeler hayata geçirildiğini söyledi.

Kasım ayında bakanlığa sunulan projelenin kabul edilmesiyle yüzde 75 hibe ile 400 bin sebze fidesi dağıttıklarını anımsatan Yıldız, şunları söyledi:

"Bu desteğimizin sonucu olarak 1200 ton üretim elde etmeyi planlıyoruz. Bu desteklerden dolayı üreticimiz memnun biz memnunuz. Biz hep üreticimize şunu diyoruz. 'Siz yeter ki üretin biz yanınızdayız ve her türlü desteği vermeye hazırız' diyoruz. Bereketli bir hasat dönemi diliyoruz."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü
Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı için sağanak uyarısı
Kocaeli'de korkulukları aşan otomobilin tramvay yoluna girmesi güvenlik kamerasında
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken Ukrayna'daki durumu, NATO genişlemesini ve ikili ilişkileri görüştü

Benzer haberler

Şırnak'ta 70 çiftçiye dağıtılan 400 bin sebze fidesinden ürün elde edildi

Şırnak'ta 70 çiftçiye dağıtılan 400 bin sebze fidesinden ürün elde edildi

Cizre restore edilen tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini bekliyor

Kasaplara ve et ürünleri iş yerlerine yönelik denetimler artırıldı

Şırnak'ta eriyen karların oluşturduğu şelaleler havadan görüntülendi

Şırnak'ta eriyen karların oluşturduğu şelaleler havadan görüntülendi
Yüksek yaylalardaki hayvanları aşılamak için karlı yolları aşıyorlar

Yüksek yaylalardaki hayvanları aşılamak için karlı yolları aşıyorlar
İstanbul'daki pazarlarda kurbanlık satışları üreticileri memnun etti

İstanbul'daki pazarlarda kurbanlık satışları üreticileri memnun etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet