Dolar
23.56
Euro
25.88
Altın
1,936.17
ETH/USDT
1,875.20
BTC/USDT
30,118.00
BIST 100
5,186.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier iflas başvurusunda bulundu

Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier, Çinli bir yatırımcıya satıldıktan bir yıl sonra iflas başvurusunda bulundu.

Bahattin Gönültaş  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier iflas başvurusunda bulundu

Berlin

Allgaier’in Goeppingen bölge mahkemesine iflas başvurusundan ardından mahkeme bugün Pluta hukuk firmasından Fritz Zanker’i şirkete geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

Yaklaşık 1.700 çalışanı bulunan Allgaier, büyük otomobil üreticilerine sac metal parçalar tedarik ediyor. Ayrıca malzeme işleme teknolojileri alanında faaliyetler yürütüyor.

Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Porsche de şirketin müşteriler arasında yer alıyor.

2020’den beri yeniden yapılanma süreci içinde bulunan şirketin hisselerinin yüzde 89'u Temmuz 2022’de Çinli Westron Group’a satılmıştı.

Allgaier, saç metal işleme sektöründe Benteler, Magna, Gestamp ve Kirchhoff gibi çok daha büyük rakiplerle rekabet etmek zorunda kalıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü
Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı için sağanak uyarısı
Kocaeli'de korkulukları aşan otomobilin tramvay yoluna girmesi güvenlik kamerasında
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken Ukrayna'daki durumu, NATO genişlemesini ve ikili ilişkileri görüştü

Benzer haberler

Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier iflas başvurusunda bulundu

Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier iflas başvurusunda bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet