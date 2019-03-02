'Sıfır ÖTV ile deri sektörü rekabet gücü kazandı'

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, ham kürk ve derilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının sıfırlanmasının sektöre rekabet gücü kazandırdığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte 30 milyar dolarlık pastadan daha fazla pay alabileceğiz." ifadesini kullandı.

Zandar, yaptığı açıklamada, ham kürkler ve dabaklanmış, aprelenmiş kürklerde yüzde 20 olarak uygulanan ÖTV oranının sıfıra düşürülmesini içeren düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Bu kararı uzun yıllardır beklediklerini, ÖTV'nin sıfırlanmasının deri sektörü için önemli bir adım olduğunu ifade eden Zandar, en önemli rakipleri olan Çin ve Yunanistan'daki üreticilerin ham ve tabaklanmış kürkü sıfır ÖTV ile almaları nedeniyle rekabette dezavantajlı durumda olduklarını bildirdi.

Zandar, şunları kaydetti:

"Kürk giysi ve aksesuar üretiminde Türkiye'de ciddi bir bilgi birikimi var. Üretimde çok iyiyiz ancak rekabet dezavantajı nedeniyle 2018 yılında sadece 60 milyon dolarlık ihracat yapabilmiştik. Bundan sonraki süreçte 30 milyar dolarlık pastadan daha fazla pay alabileceğiz. Deri sektörüne bu fırsatı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Düzenlemeyle, çanta, şal, ceket gibi işlenmiş kürk ürünlerinde ise vergi oranının yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarıldığı ifade eden Zandar, "Bu, iç piyasada kürk giysi ve aksesuarlarının halen lüks tüketim sayıldığı ve ucuzlamadığı anlamına geliyor. İthalatı azaltıcı etkisi olacak. Burada sadece ihracatımıza sağlanan bir avantaj söz konusu. Bu düzenlemeyi de destekliyoruz." ifadesini kullandı.