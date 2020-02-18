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Ekonomi

Senegal'de Uluslararası İnşaat, Altyapı ve Yenilenebilir Enerji Fuarı

Türk ürünlerinin giderek tercih edildiği Batı Afrika ülkesi Senegal'de, 20 Türk şirketinin katıldığı SENCON 2020 (Uluslararası İnşaat, Altyapı ve Yenilenebilir Enerji) Fuarı başladı.

Alaattin Doğru   | 18.02.2020
Senegal'de Uluslararası İnşaat, Altyapı ve Yenilenebilir Enerji Fuarı Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Dakar

Biri Türk diğeri Sengalli iki fuar şirketinin ortaklığında, başkent Dakar'daki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen SENCON 2020'nin açılışını Kentleşme, Barınma ve Kamu Sağlığı Bakanı Abdou Kerim Fofana yaptı.

Batı Afrika'nın en büyük inşaat, altyapı ve yenilenebilir enerji fuarı olan SENCON 2020'ye, 20'si Türk 120 şirket katılıyor.

Fuarda, inşaat ve altyapıda kullanılan temel malzeme, teknik ekipman, iş makineleri ve yenilenebilir enerji sistemleri sergileniyor.

Fuara Kayseri'den katılan bir firmanın genel müdürü Musa Kefkir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap ve çelik kapı ürettiklerini söyledi.

Afrika kıtasında Cezayir, Tunus, Libya, Nijerya, Benin ve Kamerun'a ihracat yaptıklarını ve Moritanya'da da yerel firmalarla çelik kapı ürettiklerini belirten Kefkir, bu ülkeler arasına son yıllarda ekonomide büyük ilerleme kaydeden Senegal'i de katmak istediklerini dile getirdi.

Kefkir, "Kayseri'de ayda yaklaşık 4 bin iç kapı üretiyoruz, Moritanya'daki partnerimiz de 650 civarında çelik kapı üretiyor. Senegal bizim için önemli bir pazar, satışlarımızı artırmak istiyoruz." dedi.

Ülke basınının yoğun ilgi gösterdiği fuar 4 gün sürecek.

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