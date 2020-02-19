Euro
6.55
Dolar
6.07
BIST 100
120,090.00
Altın
1,604.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,39 artarak 120.036,23 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 19.02.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 462,13 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 120.036,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 azalışla 119.574,10 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları ile makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 3'te 2'si bugün TCMB'nin faizleri düşürmeye devam etmesini bekliyor. Ankete göre, 7 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, bu yılın ilk toplantısında da indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
Doğu Afrika’nın yükselen ülkesi Tanzanya’da küresel rekabet

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Konut Fiyat Endeksi Aralık 2019'da arttı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı