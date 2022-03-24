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Ekonomi

Şekerde 2022-2023 dönemi kotaları belirlendi

Cumhurbaşkanı Kararı ile ülke toplam A kotası bu pazarlama yılı için 2 milyon 750 bin ton oldu.

Arife Yıldız Ünal   | 24.03.2022
Şekerde 2022-2023 dönemi kotaları belirlendi

Ankara

Türkiye şeker sektöründe 2022-2023 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken A kotasında miktar 2 milyon 750 bin ton oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2022-2023 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton olarak belirlenirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 681 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 134 bin 62 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 68 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlendi. Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları, devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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