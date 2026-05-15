SAP Türkiye "otonom işletme" vizyonunu SAP Connect Day'de tanıttı SAP Türkiye, şirketlerin yapay zeka çağında daha hızlı, çevik ve veriye dayalı karar almasını hedefleyen "otonom işletme" vizyonunun tanıtımını SAP Connect Day etkinliğinde gerçekleştirdi.

SAP yöneticileri, müşteriler, iş ortakları ve farklı sektörlerden profesyonellerin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen etkinlikte yapay zeka destekli kurumsal dönüşüm, veri yönetimi, insan kaynakları ve müşteri deneyimi uygulamaları, farklı sektörlerdeki şirketlerden örneklerle ele alındı. Organizasyonda stratejiden uygulamaya, vizyondan somut iş sonuçlarına uzanan oturumlar düzenlenirken, canlı demolar ve gerçek müşteri hikayeleri de paylaşıldı.

"Yapay Zeka Çağında SAP ile Liderlik" başlıklı açılış oturumuna SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, SAP Güney Avrupa Çözüm Grubu Direktörü Tuna Atmaca, SAP Endüstri ve İnovasyon Danışmanı Çağatay Özak, Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı ve SAP Türkiye Endüstrilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Ertan katıldı.

Oturumda, kısa süre önce SAP Sapphire 2026'da duyurulan otonom işletme yaklaşımının Türkiye'deki kurumlar açısından yeni bir döneme işaret ettiği vurgulanarak, SAP'nin yeni "Üretken Kullanıcı Arayüzü" (Generative UI) deneyimi ile yapay zeka asistanı Joule'un çalışma modeli Türkiye'de ilk kez paylaşıldı.

SAP Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Yapay Zeka Başkanı Jesper Schleimann otonom işletme yaklaşımını küresel perspektiften katılımcılara aktarırken, SAP EMEA Success Plan Satış Bölge Başkanı Carmelo Riso da "SAP Success Plan Services" başlıklı sunum gerçekleştirdi. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de veri, yapay zeka ve ekonomi ekseninde rekabetin yeni kodlarını değerlendirdi.

Kurumsal süreçlerde uçtan uca otomasyon hedefi

SAP'nin otonom işletme vizyonu, yapay zekanın yalnızca destek aracı değil, iş süreçlerini uçtan uca yöneten aktif bir operasyon katmanı olarak kullanıldığı yeni nesil bir kurumsal yazılım yaklaşımını ifade ediyor. Bu modelde şirketler, farklı uygulamalar arasında manuel işlem yapmak yerine yapay zeka ajanlarıyla çalışan entegre sistemler üzerinden süreçlerini yönetebiliyor.

Vizyonun temelinde, yapay zeka ajanlarının geliştirildiği SAP Business AI Platformu, finans, tedarik zinciri ve insan kaynakları gibi alanlarda çalışan SAP Autonomous Suite ile kullanıcı deneyimini yeniden tasarlayan Joule Work arayüzü bulunuyor. SAP, bu yapı kapsamında 50'den fazla Joule asistanı ve 200'den fazla uzmanlaşmış yapay zeka ajanı geliştirdi.

Şirket, enerji, üretim ve varlık yönetimi gibi alanlara yönelik "Industry AI" çözümleriyle yapay zeka destekli bakım, analiz ve operasyon yönetimi senaryolarını da devreye aldı.

İnsan kaynakları odaklı "HR Connect" oturumlarında, yapay zeka destekli çalışan deneyimi, veri odaklı karar alma mekanizmaları ve dijital dönüşüm süreçleri ele alındı. SAP yöneticilerinin yanı sıra Coral Travel Group, Unico Sigorta, Astor Enerji, Yiğitoğlu Kimya, Gözen Digital Aviation, Limak Holding, Demirören Medya, OYAK Çimento, FLO Group ve Aydem Enerji'den temsilciler, şirketlerindeki dönüşüm projelerini anlattı.

Veri ve teknoloji odaklı "Data & IT" oturumlarında da ERP modernizasyonu, yapay zeka ajanları, kurumsal hafıza yönetimi, veri analitiği ve bulut tabanlı karar mekanizmaları öne çıktı. Beylerbeyi İçecek, İÇDAŞ, SOCAR Türkiye ve Türkiye Petrolleri temsilcileri, veri yönetimi ve dijital dönüşüm projelerine ilişkin uygulama örneklerini paylaştı.

Perakende ve müşteri deneyimi odaklı "CX" oturumlarında ise yapay zekanın müşteri deneyimindeki etkisi, veri odaklı operasyon yönetimi ve çok kanallı dönüşüm süreçleri ele alındı. Teknosa, ebebek, Greyder, Eren Perakende ve Asimetrik Ses Işık ve Görüntü Sistemleri temsilcileri, bulut dönüşümü, müşteri verisi yönetimi ve kişiselleştirme uygulamalarına ilişkin deneyimlerini aktardı. Oturumda, yapay zeka destekli sistemlerin talep tahmini, stok optimizasyonu, mağaza yönetimi ve müşteri bağlılığı gibi alanlarda yeni bir operasyon modeli oluşturduğuna değinildi.

SAP Connect Day kapsamında, fuaye alanında canlı demolar ve gerçek kullanım senaryoları da sergilendi. Katılımcılar, SAP ve iş ortaklarının çözümlerini yakından inceleme ve uzmanlarla bire bir görüşme fırsatı buldu. Günün kapanışında komedyen ve yazar Kaan Sekban sahne aldı. Etkinliğe Detaysoft, Solvia, BTC, Nagarro, NTT DATA, Vektora ve VesaCons, farklı sponsorluk kategorilerinde destek verdi.

"Şirketlerin yapay zeka dönüşümünde teknoloji yatırımları yeterli değil"

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şirketlerin yapay zekada somut iş sonuçları üretmeye odaklandığını söyledi.

Yapay zekanın bireysel kullanımın ötesine geçerek şirketlerin iş süreçlerine doğrudan entegre olmaya başladığını belirten Candan, yeni dönemde kullanıcıların sistemlerle nasıl etkileşim kuracağı, insanlarla otonom sistemler arasındaki görev paylaşımının nasıl şekilleneceği ve şirketlerin otonom süreçlerini oluştururken kurumsal bilgi birikimi, operasyonel süreçler ve çalışan uzmanlığından nasıl yararlanacağının, en çok tartışılan başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

Candan, kurumsal yapay zeka kullanımında güvenlik ve güvenilirliğin kritik önem taşıdığına dikkati çekerek, bireysel ile kurumsal yapay zeka arasındaki temel farkın "doğru soruya doğru cevabı doğru zamanda üretme yetkinliği" olduğunu söyledi.

Şirketlerin yapay zeka dönüşümünde yalnızca teknoloji yatırımlarının yeterli olmadığını dile getiren Candan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönüşümün insan, süreç ve platformdan oluşan 3 boyutu var. Genellikle yapay zeka deyince sadece teknoloji anlaşılıyor, halbuki kurumsal kullanımda kurum kültürü, çalışma şekli ve süreçlerimize etkisinden söz ediyoruz. Entegre araç gereç seti dediğimiz, süreci ve sürecin olgunluğunu değerlendiren, süreçteki sorunları tespit eden, çözüm üreten ajanlar da hayatımızın parçası haline gelecek."

"Veriye gereken önemi vermeyen şirketler rekabette geride kalacak"

EnerjiSA Enerji Bilgi Sistemleri ve İş Uygulamaları Direktörü Hilal Esen Sezer de enerji sektöründeki dönüşümün teknoloji yatırımlarını daha kritik hale getirdiğini belirterek, enerji şirketlerinin yapay zeka ve dijital çözümleri ne kadar etkin kullandıklarının rekabette belirleyici olacağını vurguladı.

SAP ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Sezer, yapay zeka kullanımıyla veri merkezlerinde enerji ihtiyacının arttığını, enerji şirketlerinin bu yeni talebe yönelik yatırımlar planlaması gerektiğini kaydetti.

Eren Perakende Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Ahmet Hilmi Ersoy, perakende sektöründe rekabetin yalnızca mağaza sayısıyla değil, veriyi doğru okuyup yapay zeka destekli tahminler yapabilme kapasitesiyle şekillendiğini söyledi.

Mağaza ağının halen önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını söyleyen Ersoy, "Şu anda gerçek değer, mağazanın dışında doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru yerde bulundurabilmek için yapay zekanın da gücünü kullanarak bu tahminlemeleri yapabilmekten geliyor." dedi.

SOCAR Türkiye Dijital Çözümler Grup Müdürü Nagihan Selvi, rafineri ve enerji sektöründe oluşan büyük veri hacminin doğru analiz edilmesinin verimlilik ve optimizasyon açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Enerji ve rafineri operasyonlarında yoğun veri üretildiğine dikkati çeken Selvi, şirketlerin veri odaklı çalışmasının zorunluluk haline geldiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"SOCAR Türkiye olarak veri mühendisliğine çok önem veriyoruz. Sahadan verileri toplayan, modelleyen, bunları anlamlı hale getiren ekiplerimiz var. Verimlilik ve optimizasyon ihtiyaçlarını da buna dayanarak yakalayabiliyoruz. Yapay zekanın da temeli veri. Veriye gereken önemi vermeyen şirketlerin rekabette geride kalacağını düşünüyorum."