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Ekonomi

Şap hastalığında üçüncü doz aşıyla vaka sayısı geriledi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında şapa karşı her yıl rutin olarak uygulanan 2 doz aşının bu yılın başında 3 doza çıkarılmasıyla vaka sayısında yüzde 53 azalma olduğunu bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Şap hastalığında üçüncü doz aşıyla vaka sayısı geriledi

Ankara

Yumaklı, yazılı açıklamasında, sığır, manda, koyun, keçi ve geyik gibi çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan ve bulaşıcı olan şap hastalığının, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkilerken büyük ekonomik kayıplara da neden olduğunu ifade etti.

Şap hastalığına karşı yoğun mücadele yürüttüklerini vurgulayan Yumaklı, aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğinin altını çizdi.

Yumaklı, aşılama sayısını bu yılın başında 3'e çıkardıklarını hatırlatarak, ilkbahar ve sonbahar döneminde yapılan aşılara yılın başında bir dönem daha eklediklerini, ilk dozu baskın aşılama programları kapsamında 29 Ocak-31 Mart döneminde uyguladıklarını aktardı.

"Bayram öncesi hayvan sağlığı yönünden tedbirleri aldık"

Şap aşılamasında baskın dönem adı verilen süreçte büyükbaş hayvan varlığının yüzde 87'sine denk gelen 14 milyon 714 bin 274 büyükbaş hayvanın aşılandığı bilgisini veren Yumaklı, "2023 yılı sonbaharı ile 2024 yılı ilkbahar dönemi arasında yapılan ve baskın dönem olarak adlandırılan üçüncü şap aşılaması sayesinde geçen yılın ilk 6 ayına oranla bu yıl mihrak sayısında yüzde 53 oranında azalma görüldü." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Baskın dönemin bitimini müteakip 1 Mayıs'ta ilkbahar dönemi kampanyasına başlanmış ve 6 milyon büyükbaş ve 1,2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır. Bu yılın sonuna kadar ilkbahar dönemi için 9 milyon, sonbahar dönemi için de 15 milyon büyükbaş hayvanın daha aşılanmasını planlıyoruz. Bakanlığımız bünyesinde Şap Enstitümüzde 25-30 milyon doz şap aşısı üretimi yapmayı öngörüyoruz. Kurban Bayramı öncesinde hayvan sağlığı yönünden tedbirleri aldık."

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