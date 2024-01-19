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Ekonomi

Çiftçilerin 3,5 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 495 milyon 566 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Çiftçilerin 3,5 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldı

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "3 milyar 495 milyon 566 bin lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıldı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği 3 milyar 393 milyon 130 bin 477 lira, hayvan gen kaynakları desteği 51 milyon 740 bin 550 lira ve kırsal kalkınma yatırım desteği 50 milyon 694 bin 973 lira oldu.

TC kimlik numarasının son hanesi "0-2-4", vergi kimlik numarasının son hanesi "0-1-2-3-4-5-7-9" olan çiftçilerin hububat-baklagil ve dane mısır desteği bugün saat 18.00 itibarıyla ödenirken, söz konusu destek TC kimlik ve vergi numaralarının son hanesi "6-8" olan çiftçilere 26 Ocak saat 18.00'den sonra hesaplarına aktarılacak.

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