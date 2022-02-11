Dolar
13.48
Euro
15.36
Altın
1,840.28
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
43,485.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yaklaşık 177,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesabında olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 11.02.2022
Yaklaşık 177,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesabında olacak

Ankara

Pakdemirli, Twitter hesabında, tarımsal destekleme ödemesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirterek, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 milyon 514 bin 827 lira hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira, çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da salgın tedbirleri gevşetiliyor
Kanada’nın Ontario eyaletinde aşı karşıtı protestolar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Türkiye'de 95 bin 65 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşıyı hatırlatın' uyarısı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 915 bin 618'e çıktı

Benzer haberler

Yaklaşık 177,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesabında olacak

Yaklaşık 177,3 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesabında olacak

Bakan Pakdemirli: 2022'de pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz

Orman yangınlarına 'yapay zeka' ile anında tespit

Türkiye'de 19 yılda 650'inin üzerinde baraj tamamlandı

Türkiye'de 19 yılda 650'inin üzerinde baraj tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere destek müjdesi
Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı

Bakan Pakdemirli: Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı