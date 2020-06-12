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Ekonomi

Sanayi üretimi "Kovid-19" nedeniyle geriledi

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, "Sanayi üretim endeksindeki gerileme yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) nisan ayında pik yapmasından kaynaklandı." dedi.

Erhan Cihan Ünal   | 12.06.2020
Sanayi üretimi "Kovid-19" nedeniyle geriledi

Ankara

Kovid-19 salgınını engellemek için alınan önlemler ülke ekonomilerini durma noktasına getirirken, bu durum açıklanan ekonomik verilerde de kendini gösteriyor.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında birçok fabrikanın nisan ayını üretim yapmadan geçirmesi sanayi üretim endeksinin gerilemesine neden oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 31,4 azaldı.

Demirkol, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sanayi üretim endeksindeki gerilemenin Kovid-19'un nisan ayında pik yapmasından kaynaklandığını söyledi.

Endeksin hesaplanmasında katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen verilerin de kullanıldığını, alınan tedbirler kapsamında mart, nisan ve mayıs beyannamelerinin verilme süresinin bazı sektörlerde temmuz sonuna kadar uzatıldığını dile getiren Demirkol, bu durumun da yaşanan gerilemede etkili olabileceğini kaydetti.

Demirkol, mayıs ayı verilerinde de gerilemelerin görülebileceğine işaret ederek, "Haziranda normalleşme sürecinin başlamasının arından iki, üç ay içinde sanayi üretiminde toparlanmalar görülebilir. Asıl toparlanma ise yıl sonuna doğru olacak." diye konuştu.

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