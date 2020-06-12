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Ekonomi

Bakan Varank: Sanayi üretimindeki düşüş ülkemize has değil

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bu düşüş ülkemize has değil. Mayıstan itibaren sektörel toparlanma başladı, haziranda hız kazandı. Toparlanmayı kalıcı hale getirip, son iki çeyrekte güçlü ivmelenme göreceğiz." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 12.06.2020
Bakan Varank: Sanayi üretimindeki düşüş ülkemize has değil

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin devrede olduğu nisan ayında iç ve dış talepteki daralmayla sanayi üretiminde ciddi düşüş gerçekleştiğini belirterek, "Bu düşüş ülkemize has değil. Mayıstan itibaren sektörel toparlanma başladı, haziranda hız kazandı. Toparlanmayı kalıcı hale getirip, son iki çeyrekte güçlü ivmelenme göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

İç ve dış talepteki daralmayla nisanda sanayi üretiminde ciddi düşüş gerçekleştiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Bu düşüş sadece ülkemize has değil. Mayıstan itibaren sektörel toparlanma başladı, haziranda hız kazandı. Toparlanmayı kalıcı hale getirip, son iki çeyrekte inşallah güçlü ivmelenme göreceğiz."

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